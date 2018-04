Folk i fire områder i Trondheim blir testpersoner for energikutt

Her er bjørnen ute og går i Meråker

Saken oppdateres.

- Et viltkamera tok bilde av bjørnen søndag kveld, sier rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn (SNO), Tore Solstad.

Bjørnen var ved Fossvatna i Meråker da bildet ble tatt.

Det ble påvist 125 bjørner i Norge i fjor. 31 av dem i Trøndelag. I slutten av mars kom de første bjørnene ut av hiet.

I Singsås ble det observert spor av bjørn i slutten av mars. Denne bjørnen ble skutt i forrige uke, da det var dokumentert at dette var et skadedyr.

- Leter mat og partner

- Det er vanskelig å si om dette er en bjørn som har holdt til i området eller hvilket individ det er, da de har en tendens til å dukke opp litt hvor som helst. Etter de forlater hiet, kan de gå lange strekninger på leting etter mat eller en partner, sier Solstad.

Binner med unger kan være mer forsiktige med å forlate hiet.

- De vil verne ungene som kan bli tatt av hannbjørner og har vanligvis en mer forsiktig adferd på denne tiden av året, sier Solstad.

Flest nord i fylket

2017 er det niende året på rad med en landsomfattende DNA-overvåking av bjørn i Norge basert på innsamling av hår og ekskrement. Dette melder Norsk Institutt for Naturforskning i en rapport publisert på rovdata.no.

I rapporten står det at over 1000 prøver av ekskrementer og hår er analysert. Omlag 300 av disse er fra Trøndelag. Halvparten av prøvene av ekskrementer stammet fra bjørn, mens rundt 75 prosent av hårprøvene ga treff på bjørn.

Negative treff er da enten at det er for dårlig kvalitet på prøvene, eller at prøvene stammer fra andre arter.

I rapporten fra NINA står det at det totalt er påvist 125 ulike bjørner i Norge i 2017. 55 var hunnbjørner, mens 70 var hanner. I Trøndelag er det påvist 31 bjørner totalt, hvoran de fleste nord i fylket. Dette er same antall som i 2016.

Tar imot prøver

På landsbasis ble det registrert 165 bjørner i 2009. I 2016 og 2017 var tallet 125, noe som er det laveste siden registreringen startet. Antall ynglinger er estimert til 6,9, noe som er det høyeste siden 2009.

Nå er det mye folk fra SNO ute i terrenget for å spore jerv og finne yngleplasser.

- Vi tar gjerne imot prøver av ekskrementer eller hår fra rovdyr. Pakk inn prøven i en ren plastpose og lever den inn til oss, sier Solstad.