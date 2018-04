Utelukker ikke nye aksjoner senere

Denne brua er i så dårlig stand at bare én lastebil kan kjøre over om gangen

Saken oppdateres.

Samer og naturvernere sperret tirsdag anleggsveien opp til Storheia vindpark i Åfjord. Ifølge lokalavisa Fosna-Folket var det Naturvernforbundet, Norske samers riksforbund og ungdomsorganisasjonen Noereh som sto bak aksjonen.

Klokken 9.45 melder politiet at demonstrasjonen er avsluttet og at veien er åpnet igjen.

- Vi har fått gjort det vi skulle her. Vi har stoppet anleggstrafikken i et antall timer og vi har levert en anmeldelse til politiet for krenkelse av urbefolkningens rettigheter, sier Kjell Derås i Naturvernforbundet til Adresseavisen klokken 09.50.

Aksjonistene var da i ferd med å avslutte aksjonen.

Ble pålagt å fjerne telt

Aksjonistene hadde plassert en lavvo på adkomstveien og sperret all ferdsel inn til området tidlig tirsdag morgen.

- Vi er her for å stoppe anleggsvirksomheten, og den bygginga som pågår. Vi mener den ikke er lovlig verken etter norsk eller internasjonal rett, fortalte Beaska Niillas, leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) til NRK.

Politiet opplyste klokken 8.30 at de hadde gitt demonstrantene pålegg om å fjerne teltet og åpne veien.

Derås og Niilas sier begge de har hatt god tone med politiet og arbeiderne på stedet.

Anmeldte staten

- Vi har fulgt planene vår. Nå har vi tatt ned paroler, flaggborg og telt, sier Derås til Adresseavisen klokken 09.50.

Beaska Niilas sier til Adresseavisen har de har levert en anmeldelse.

- Vi gjorde en avtale med politiet. De tok imot vår anmeldelse, så kunne vi pakke sammen. Vi har anmeldt staten og Fosen vind for brudd på menneskerettighetene og krenkelse av urfolks rettigheter, samt brudd på en rekke lover, sier Niilas til Adresseavisen.

- Utelukker ikke flere aksjoner

Derås i Naturvernforbundet sier til Adresseavisen at de valgte å aksjonere som en markering i forbindelse med et møte i FNs permanente forum for urfolk, som nå har møte i New York.

- Vi reagerer på at Fosen vind tar området i bruk uten at det finnes en rettskraftig dom. Det er levert et nytt prossesskriv 6. april, sier han.

Beaska Niilas i NSR sier det er synd at de må gå til aksjoner for å løfte saken til dagsordenen igjen. Han utelukker ikke flere aksjoner senere.

- Dette er absolutt ikke noe vi gjør for moro skyld, men fordi det trengs. Vi hele tiden må vurdere nye aksjoner. Men det blir ikke i morgen, sier han.

Varslet av arbeiderne

- Det var arbeidere ved anlegget som varslet oss om den stengte veien. En patrulje har nå hatt dialog med både utbygger og demonstranter. Det er inngått en avtale om at veien skal ryddes og åpnes klokken 9.15, sa Stig Roger Olsen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

#Åfjord. Demonstrasjon på anleggsveg i området Storheia. Vegen er sperret med et telt. Patruljen i dialog med demonstrantene. Gitt pålegg om å fjerne teltet og åpne vegen — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) April 17, 2018

Bygginga av Storheia vindpark startet i 2016 og skal etter planen stå klar til drift i 2019. I alt skal 80 vindturbiner på plass og det bygges 62 kilometer med veier i forbindelse med prosjektet. Storheia ligger i Åfjord og Bjugn kommune.

