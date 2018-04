Vil sende hjem ungdommer som er ute på kveldstid i Stjørdal

Denne brua er i så dårlig stand at bare én lastebil kan kjøre over om gangen

Politiet i Værnesregionen tar i bruk kraftige virkemidler for å få bukt med situasjonen som har eskalert i Stjørdal den siste tiden. I løpet av den siste måneden har det vært en rekke skadeverk, tyveri og branntilløp som har vært påsatt. I en video, som er publisert på politiet i Værnes-regionens Facebook-side, kommer politioverbetjent Svein Erik Gjølmesli med en tydelig appell.

- Politiet i Værnesregionen har innført et strammere grep med hjemmel i politilovens paragraf 13 som handler om inngrep overfor barn. Den loven gir politiet mulighet til å vise bort eller bringe hjem barn som antas å være under 15 år, og som driver rundt på egen hånd på offentlig sted etter klokka 22, sier Gjølmesli i videoen.

- Pålegge møte med politiet

Han understreker videre at de kan også ta hånd om barn og ungdom som påtreffes under andre omstendigheter, men som klart innebærer en risiko for vedkommende. I de verste tilfellene kan det også bli aktuelt å bringe barnevernsmyndighetene inn i bildet, sier han. Politiet kan også ta hånd om ungdom under 18 år.

- Vi kan pålegge ungdom og foreldre til å møte til en samtale med politiet på et politihus eller lensmannskontor for å forebygge ytterligere lovbrudd, sier han.

Skadeverk og branner

I videoen starter Gjølmesli med å oppsummere alle tilfellene som politiet mistenker at ungdom står bak. Han sier at det er en rekke hendelser som samfunnet ikke kan være bekjent av.

- Vi må få ryddet opp i dette, sier han.

13. mars: Innbrudd ved Ole Vig vgs. Knust rute, tømming av et brannslukkingsapparat og tyveri av gjenstander på skolen.

19. mars: Brann i en papircontainer ved Fosslia skole.

25. mars: Innbrudd ved Ole Vig vgs. Flere søppelcontainere på innsiden av skolen ble påtent, knuste vegger og fare for store vannskader da avløp ble tettet og vannet ble satt på.

26. mars: Oppdaget knust vindu på Stjørdalshallen. Settes i sammenheng med det som skjedde på Ole Vig kvelden i forveien.

28. mars: Branntilfelle ved et solstudio. Papirdispenser ble revet av veggen, lagt på gulvet og påtent.

30. mars: Nytt innbrudd ved Ole Vig vgs. Tyveri fra skolens kantine.

1. april: Innbrudd ved Fosslia skole. Knust rute og tilgrising av heimkunnskapsrommet. Mat var klint utover vegger og trampet i på gulvet.

9. april: Nytt branntilløp ved Fosslia skole hvor en papircontainer inntil yttervegg ble tent på.

14. april: Gapahuk i Monsberga friluftsområde brant ned til grunnen.

- Ber om hjelp

Politiet mistenker at det er en ungdomsgjeng som samles på kveldstid for å utføre handlingene, og det er bare tilfeldig at ingen av hendelsene har medført enda større skade.

- Vi tror ikke vi klarer å ordne opp i dette selv. Vi trenger samarbeidspartnere, og den viktigste er foreldrene. Vi ber nå om hjelp fra dere. Sett rammer og regler rundt ungdommene deres, sier Gjølmesli innstendig på videoen.

- Vi er nok tydelige på at noen må gå gjennom foreldrerollen sin litt ekstra nøye, sier han, og ber foreldre om å bry seg om hverdagen til sine barn.

God respons

Han ber foreldre om å være nysgjerrige på hva ungdommene gjør, hvem de er sammen med og hvor de befinner seg.

- Sammen håper jeg vi kan få dette på rett kurs igjen, sier han.

Helt til slutt ønsker Gjølmesli å poengtere at de aller fleste ungdommene i Stjørdal er fine ungdommer.

- Likevel må vi og foreldrene spille på lag og ta i et tak slik at vi får rammer, regler og betingelser rundt ungdommene våre på plass igjen, sier han til slutt.

Videoen ble lagt ut mandag kveld, og har tirsdag morgen blitt delt over 400 ganger. Den er sett over 27 000 ganger.

