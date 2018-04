Rykket ut etter røykutvikling i bolig i Skaun

I dag er det stor sannsynlighet for å møte på politiet på veien

Saken oppdateres.

Det var politiet i Trøndelag som på Twitter meldte om røykutviklingen i Skaun like etter klokken 12.45 onsdag.

Brann, ambulanse og politi rykket ut til stedet.

Klokken 12.55, opplyste operatør Ketil Sivertsen i Midt-Norge 110-sentral at brannvesenets enheter på stedet hadde bekreftet at det var snakk en røykutvikling.

- Vi igangsetter røykdykking så fort de er klare for det, sa han.

Åtte minutter senere opplyste politiet på Twitter at brannen var slukket, at strømmen var koblet fra og at det var kontroll på stedet.

Brannvesenet fikk melding om røykutviklingen klokken 12.36, og det ble ringt inn fra den aktuelle boligen.

En mann i 30-årene ble kjørt til legekontor for en sjekk etter røykutviklingen, opplyser operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt.

Det ble like før 13.30 luftet ut på stedet, slik at det kan foretas videre undersøkelser, opplyser politiet på Twitter.