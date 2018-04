Hadde nettopp pusset opp kjøkkenet. Så brant det i huset to ganger på ett døgn

Per Sandberg forklarte seg i retten i dag

Is og snø sperret fylkesvei delvis

Militært fly fløy lavt over Stjørdal

UP forhåndsvarslet fartskontroller – det hjalp ikke

Is og snø sperret fylkesvei delvis

Rådgiver og megler tiltalt for innsidehandel og markedsmanipulasjon

Militært fly fløy lavt over Stjørdal

Saken oppdateres.

Vår fotograf, Erling Skjervold, la merke til at et militært fly lå oppsiktsvekkende lavt over Stjørdal torsdag ettermiddag.

- Det kom fra Lånke, fløy mot Værnes, så sentrum og deretter dro det oppover dalen langs E14 igjen, forteller han.

LES MER: SAS-fly måtte sirkle over Værnes

Major og pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter kan kaste lyst over lavtflygingen.

- Dette er Luftforsvarets DA-20 Jet Falcon som er ute på rutinemessig trening over Trøndelag i dag, sier han.

DA-20 JET FALCON Funksjon: Elektronisk krigføring, kalibrering av navigasjons- og innflygningshjelpemiddel, VIP-transport

Produsent: Dassault (Frankrike)

Lengde/høyde/vingespenn: 17,2/5,2/16,3 meter

Maks takeoff-vekt: 14 000 kilo

Motor: To stykker Garret TFE 731

Skyvekraft: 4750 pund per motor

Maks/normal fart: 350 knop/250 knop

Maksimal flyhøyde: 42 000 fot (12 700 meter)

Bevæpning: Ingen, men har Chaff og Flare til eget vern

Besetning: Maks seks personer

Operativ: Siden 1976

​​​​​Hovedoppgavene til DA-20 er elektronisk krigføring ifølge Forsvarets hjemmeside. DA-20 kalibrerer navigasjons- og geolokaliserende radarsystemer og navigasjons- og innflygningshjelpemidler. I tillegg gir det trening til nasjonale og allierte styrker innenfor elektronisk krigføring og gir samtidig egentrening for å holde flygende personell operative. ​

I tillegg kommer transport av ​kongefamilien, forsvarsministeren og forsvarssjefen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.