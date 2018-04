UP-sjefen varsler flere fartskontroller

- Jeg så ikke for meg Highasakite som et band det er gøy å skrive sladder om 0

Saken oppdateres.

Totalt ble 133 tatt inn i kontrollene i Trøndelag og Møre og Romsdal onsdag. Politiet hadde kontroller på 14 forskjellige steder fra onsdag morgen og frem til midnatt. Det medførte 77 reaksjoner og syv fikk førerkortet beslaglagt på bakgrunn av for høy hastighet.

- Dette er ikke spesielt mye og bedre enn det vi hadde fryktet med tanke på antall forseelser. Fem fikk førerkortet beslaglagt i kontrollen på fylkesvei 65 i Storås. Der var høyeste hastighet 94 kilometer i timen i 50-sonen og det er slett ikke bra, sier UP-sjef i Midt-Norge, Tor Magne Kalland.

De fem beslagene skjedde i løpet av tre timer ved Storås i Meldal. Ett av beslagene kom som følge av for mange prikker på førerkortet.

Flere kontroller

Up-sjefen varsler nå flere kontroller fremover.

- Jevnlige kontroller gjennom året er viktig for oss. Vi skal øke antall fartskontroller i år. Samtidig skal vi holde trykket oppe med tanke på ruskjøring. UP har fokus på hovedveiene, mens vi samarbeider med lokalt politi i sentrumsnære strøk. Vi får en del henvendelser fra folk i tettbebygde strøk om at farten er for høy, for eksempel i tilknytning til skoler og barnehager. Da ser vi om vi kan gjøre en ekstra innsats der, sier Kalland.

Obs på MC

Storkontrollen som ble gjennomført onsdag, var spesielt viktig med tanke på at folk har en tendens til å øke farten på denne tiden av året.

- Erfaringen tilsier at hastigheten økes når asfalten blir bar. Nå kommer det også en del motorsykler ut på veiene. Derfor er det viktig for oss å ha fokus på problemet, sier Kalland.

Han håper forhåndsvarslingen av storaksjonen onsdag bidro til at bilførere fikk fokus inn på dette og at det igjen førte til at hastigheten ble satt ned.

799 reaksjoner på landsbasis

De norske resultatene fra gårsdagens fartskontroller knyttet opp mot #SpeedMarathon-døgnet viste at 799 personer fikk en reaksjon fra UP. Dette er vesentlig flere enn på et gjennomsnittlig vanlig kontrolldøgn. Tallene på overtredelser i ATK-boksene er ikke tatt med, ei heller ikke resultatene fra politidistriktenes kontroller, melder UP på sine nettsider.

