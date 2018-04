Steinras på veien mellom Sandmoen og Klæbu

I januar flyttet 18-åringen fra Tromsø for å satse alt på Ørn. Og ble matchvinner på første forsøk

Saken oppdateres.

Raset har gått mellom Skjøla og Tanemskrysset, noen hundre meter fra krysset, anslår Kay Knutsen. Han kom til rasstedet litt etter klokka 21 lørdag kveld. Da var det allerede to biler som hadde stoppet på grunn av raset. Førerne var i ferd med å rydde bort stein fra veibanen, forteller Knutsen.

- Jeg kom rett bak og så ikke raset, sier han.

- Jeg kjører der hver dag og har tenkt på at det kan rase, særlig i forbindelse med veiarbeidet på ny fylkesvei. Det er ekkelt å tenke på rasfaren når du kjører der hver dag, sier han.

Trafikkoperatør Runar Karlsøy hos Veitrafikksentralen forteller at de har folk på vei ut for å se på rasstedet. Det er også Veitrafikksentralen som er ansvarlig for oppryddingen.