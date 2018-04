4,5 meter for langt vogntog stoppet

Saken oppdateres.

Statens vegvesen i Trøndelag melder på Twitter at de mandag stanset et vogntog på 16,5 meter. På Twitter skriver de: «Når en vei ikke er tillatt å kjøre for kjøretøy over 12 meter, er det ikke greit å kjøre med et vogntog på 16,5 meter».

LES OGSÅ: 72 meter langt kjøretøy på fylkesveien

Føreren ble stanset i Orkanger.

Føreren av vogntoget blir anmeldt, og i tillegg fikk fører et gebyr på 8000 kroner for manglende bombrikke.

LES OGSÅ: Tatt med tolv sommerdekk med pigg - må ut med 9000 kroner