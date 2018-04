Kraftig økning i antall lærere som tar videreutdanning

Saken oppdateres.

7207 lærere har i 2018 fått godkjent søknader om videreutdanning. Det er en dobling siden 2014, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Økningen gjelder alle landets fylker, med unntak av Oslo, Svalbard og Sogn og Fjordane.

Lærere må ha mer utdanning innen 2025

Størst økning har Finnmark og Østfold. 62 søknader om videreutdanning ble i 2014 godkjent i Finnmark, mot 215 i 2018. I Østfold har 416 lærere fått godkjent videreutdanning i 2018, mot 148 i 2014.

Mange lærere trenger videreutdanning innen 2025. Da må de som underviser i matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk i barneskolen, ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. De som underviser i ungdomsskolen, må ha minimum 60 studiepoeng i de samme fagene.

De siste fire årene har regjeringen styrket satsingen på videreutdanning med én milliard kroner, til over 1,6 milliarder kroner i 2018. Siden satsingen startet i 2013, har 20 000 lærere videreutdannet seg.

I 2018 søkte 10 366 lærere om å få videreutdanning. Av søkerne fikk 2.983 avslag fra sin skoleeier.

Fornøyde politikere

- Rekordmange lærere i Trøndelag har fått godkjent søknaden sin om videreutdanning. Dette viser at det er mange engasjerte og dyktige lærere som ønsker seg faglig påfyll, sier Mari Holm Lønseth (H) i en pressemelding.

- Det å satse på læreren er en viktig investering for fremtiden. Vi vet at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Det er gledelig å se at lærerne ser verdien i faglig oppdatering og benytter seg av tilbudet, sier Sivert Bjørnstad (FrP).

- I likhet med andre yrker, er det viktig at også lærerne får tilbud om å spisse og fornye egen kunnskap. Slik ønsker vi å gjøre gode lærere enda bedre, sier Jon Gunnes (V) i pressemeldingen.