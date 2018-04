Fylkespolitikerne vil si ja til videregående skole i Vanvikan

Roma-fans stormet pub: To menn pågrepet for drapsforsøk før Liverpool-kampen

Saken oppdateres.

Det skriver lokalavisen Fosna-Folket onsdag. Saken behandles av fylkestinget i Trøndelag denne uken. Det skjer trolig onsdag ettermiddag.

Leder for hovedutvalg for utdanning i fylkeskommunen, Hanne Moe Bjørnbet, bekrefter overfor avisen tirsdag kveld at Arbeiderpartiet nå har konkludert med det.

Det er i tråd med hva hun signalisert til Adresseavisen da fylkespolitikerne valgte å utsette saken for ytterligere utredninger i november i fjor.

Delte meninger lokalt

Med Aps 31 stemmer kommer trolig 70 av 78 fylkestingsrepresentanter til å stemme for Vanvikan når saken behandles i fylkestinget.

Men det er steile fronter og høy temperatur i debatten lokalt om hvor en ny skole bør bygges.

- Skolen må ligge i Vanvikan, signaliserte industrigründer Ragnar Lyng.

- Galskap å bygge skole der det nesten ikke bor folk, sier Ivar Rostad.

Han er talsmann for arbeidsgruppa Videregående i sentrum, som består av mange engasjerte personer fra samfunnsliv, politikk, skole og næringsliv i Indre Fosen.

Utsatt lenge

Det har lenge vært klart at Høyre, Venstre, Frp og Senterpartiet ønsker ny skole i Vanvikan. Dette er også i tråd med vedtaket som et enstemmig fylkesting i tidligere Nord-Trønsdelag i sin tid vedtok. Flere i mindretallet i fylkestinget har vært kritisk til at saken ikke ble vedtatt langt tidligere.

Ifølge Fosna-Folket signaliserer Senterpartiets Randi Dille at det er svært liten sjanse for at de snur i saken. Krf bekrefter også til lokalavisen at de vil stemme for Vanvikan-alternativet. Lokalavisen skriver at Sv er delt i skolesaken, men to av fire representanter fra partiet vil stemme for Vanvikan. Pensjonistpartiet, Rødt, Miljøpartiet De Grønne vil trolig stemme mot, ifølge lokalavisen.

Les også: Alt tyder på at fylkestinget går for ny videregående skole i Vanvikan

Kan stå klar i 2022

Det var etter at gruppemøtet tirsdag at Bjørnbet bekreftet til Fosna-Folket at Arbeiderpartiet støtter Vanvikan-alternativet. Hun opplyste samtidig at det har vært mye diskusjon internt i Ap.

«Dette er en stor investering og ikke en enkel sak, men vi har hatt en god diskusjon og landet på at vi har tro på dette prosjektet. Dette er en mulighet til å få til en ny og moderne skole i tett samarbeid med næringslivet», sier Bjørnbet til Fosna-Folket.

Debatt: Bruker halv milliard på en skole som ikke trengs

Skoleutbyggingen skal uansett prosjekteres i detalj. Dette arbeidet skal trolig pågå frem mot 2020. Derettera skal fylkestinget behandle kostnadsrammen for en utbyggin. Skolen er i dag anslått å koste ca 350 millioner kroner.

Ifølge fylkesrådmannens saksframlegg, kan nyskolen på havna i Vanvikan stå ferdig til skolestart i 2022, skriver Fosna-Folket.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.