Per Sandberg (Frp) er fortsatt ikke overbevist om at klimaendringer er menneskeskapte

På sin politikerside på Facebook kommer stortingsrepresentanten fra Sør-Trøndelag med kraftig kritikk av Senterpartiets håndtering av den grove meldingen som ble sendt til Liv Signe Navarsete for to år siden.

Onsdag kveld ble det kjent at Navarsete er sykmeldt på ubestemt tid.

- Handlingslammelse

Ved midnatt går fristen ut for den skyldige til å melde seg. Dersom det ikke skjer, har Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sagt at saken blir meldt til politiet.

- I desperasjon og handlingslammelse bruker Senterpartiet politiet som rambukk for å finne syndebukken. Å bruke politiet som trussel i denne saken er oppsiktsvekkende og minner mest om gammeldags barneoppdragelse, skriver Angell Gimse.

Hun viser videre til at statsadvokaten i Oslo er tydelig i sitt budskap om at politiet ikke bør prioritere en slik anmeldese.

- Ut av alle proporsjoner

- Likevel holder Senterpartiets ledelse fast på sin strategi: De vil at politiet skal vurdere hvorvidt dette er straffbart og finne den som tekstet meldingen. Jeg er oppriktig forbauset over at et politisk parti velger å involvere politiet på denne måten. Dette burde Senterpartiet finne mekanismer for å håndtert selv, slik saken framstår, skriver Høyre-toppen.

Angell Gimse fastslår at meldingen er uakseptabel, men at håndteringen av saken har gått ut av alle proposjoner.

- Senterpartiets sentralstyre har ansvaret og kan ikke toe sine hender ved å overlate saken til politiet. Saken hører hjemme hos Senterpartiet og bare der. Så får vi håpe at teksteren vil melde seg og at saken finner en løsning som gjør at kvinner i politikken slipper å oppleve denne type trakasseringer igjen, avslutter stortingsrepresentanten fra Høyre.

Adresseavisen har ikke lyktes å få ytterligere kommentar fra Guro Angell Gimse onsdag kveld.

