Liv Signe Navarsete sykmeldt på ubestemt tid

Per Sandberg (Frp) er fortsatt ikke overbevist om at klimaendringer er menneskeskapte

– Jeg har fått tilbake noen av de samme symptomene som i 2014, med svimmelhet og det som følger med, så jeg blir sykmeldt en periode framover, sa Liv Signe Navarsete da hun ble intervjuet på NRKs Torp onsdag kveld.

Onsdag kveld har fremdeles ingen meldt seg for partiet og tatt ansvar for den grove meldingen.

- Tar en for laget

Den daværende Senterparti-lederen var sykmeldt i rundt fem uker på senvinteren 2014 – det samme året som hun ble presset ut av partiledervervet etter en langvarig konflikt med Ola Borten Moe og hans støttespillere – med såkalt virus på balansenerven, eller vestibularisnevritt. Plagene førte til svimmelhet, kvalme og oppkast.

– Jeg føler at jeg tar en for laget, og da tenker jeg på jentelaget. Jeg får ufattelig mye støtte, ikke bare fra damer, men også fra mange, mange menn. Men det har sin kostnad, sa Navarsete om hvordan hun opplever oppmerksomheten rundt og utviklingen i sexmelding-skandalen.

Ville ikke satt sine bein i Sp

Navarsete forteller nå at hun varslet partiledelsen om meldingen da hun mottok den i februar 2016, og at det tok lang tid før hun fikk noen tilbakemelding. Da Sp-ledelsen endelig ga henne en statusoppdatering var det med beskjed om at man hadde undersøkt saken, men ikke kommet til bunns i den.

Og der sto saken, inntil sexmeldingen dukket opp i Nationen for to uker siden. Navarsete selv avviser at det var hun som sendte meldingen til avisen og framholder at hun ikke vet hvordan Nationen fikk kunnskap om meldingen.

Da den først var ute i offentligheten, mente Navarsete at hun ikke noe annet valg enn å kommentere den.

– Hvis jeg ikke kommenterte den, ville det være som om jeg sa at «dette er greit». Det kunne jeg ikke gjøre. Det er absolutt ikke greit å sende slike meldinger. Hvis jeg var 16 år, ville jeg aldri satt mine bein i Senterpartiet igjen, hvis jeg hadde fått en slik melding fra ganske ledende personer i partiet, sa Navarsete.

Fristen renner ut

Ved midnatt går fristen ut for den skyldige til å melde seg for partiet. Dersom det ikke skjer, vil saken bli politianmeldt av partiledelsen.

Mandag overrasket Ola Borten Moe, den ene Sp-toppen som deltok på hytteturen, med å trekke seg midlertidig som nestleder til saken er oppklart.

– Det er en dypt beklagelig melding Liv Signe Navarsete selvsagt ikke skulle hatt. Nå handler dette også om hvilke muligheter jeg har til å fylle tillitsvervet som nestleder i Sp, og per nå er det umulig, uttalte Moe til NRK.

- En lang vei for Ola

Fylkesleder Jostein Ljones i Hordaland mener saken først og fremst er skadelig for de ti som deltok på hytteturen. Og dersom saken ikke blir oppklart, tror han det blir vanskelig for Borten Moe å komme tilbake.

- Det blir nok en lang vei for Ola å komme tilbake til sentrale posisjoner i partiet. Så lenge saken ikke er oppklart, vil den hefte ved han.

Eieren av telefonen meldingen ble sendt fra, tidligere statssekretær Morten Søberg, har på det sterkeste avvist at det var han som sendte meldingen. Han blir trodd på dette av både partiledelsen og Liv Signe Navarsete.

I dette intervjuet beskriver han saken som «et sorgens kapittel fra A til Å».

