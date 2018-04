Dødsulykke i Røros

Kan miste 300 millioner metrobusskroner – anklager staten for avtalebrudd

Saken oppdateres.

- Klokken 02.13 fikk vi melding fra en patrulje om at en bil stakk av etter at de forsøkte å kontrollere den, sier operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Kontrollen ble forsøkt foretatt halvannen kilometer sør for Røros sentrum.

- Bilen holdt høy hastighet og ble borte for patruljen. Etter et par minutter fikk vi melding om at den var kjørt av veien.

Helsepersonell og lege ble rekvirert, og sjåføren ble erklært død på stedet. Vedkommende var alene i bilen.

- Vi jobber med identifisering for å få varslet pårørende. Spesialenheten er varslet, og vil rutinemessig etterforske saken.

Veien er fredag morgen sperret av for tekniske undersøkelser. De to tjenestemennene som satt i politibilen blir ivaretatt på lensmannskontoret.