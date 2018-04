- Stakk fra politikontroll, kjørte av veien og døde

Over 42 000 følger tegneserien til Kenneth (35) fra Trondheim på Instagram

Slik er US Marines blitt bedre på vinterføre

Trakk seg etter millionkrangel – nå er Per Jørgensen tilbake

Mann har falt flere meter under arbeid med tunnel

Slik er US Marines blitt bedre på vinterføre

Senterpartiet holder stand – ny bunnotering for Ap

Saken oppdateres.

- Klokken 02.13 fikk vi melding fra patruljen om at en bil stakk av etter at de forsøkte å kontrollere den, sier operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Bilen kjørte fra politiet halvannen kilometer sør for Røros sentrum. Kort tid etter ble den funnet i grøfta ved en kommunal vei.

Høy hastighet

- Bilen holdt høy hastighet og ble borte for patruljen. Etter et par minutter fikk vi melding om at den var kjørt av veien.

Ifølge Sagen var sjåføren hardt skadet da patruljen kom fram til bilen.

Helsepersonell og lege ble rekvirert, og sjåføren ble erklært død på stedet. Vedkommende var alene i bilen og er ikke identifisert ennå.

- Det vil bli gjort en obduksjon for å identifisere personen. Bilen ble tauet opp klokken 07.30, og brannvesenet bistår med å frigjøre avdøde, sier operasjonsleder Bjørn Handegard.

LES OGSÅ: Politijakt endte med kollisjon - 19-åring kritisk skadd

Veien er sperret av, og krimteknikere har gjort undersøkelser. I tillegg er Ulykkesgruppa til Statens vegvesen varslet.

I løpet av dagen vil Spesialenheten for politisaker gjøre undersøkelser og avhør, opplyser Handegard.

- Krevende for politiet

De to tjenestemennene som satt i politibilen ble tidlig fredag morgen tatt vare på ved lensmannskontoret.

LES OGSÅ: Kjørte med politiet i hælene i 20 minutter

- Det var krevende for politifolkene som var der. De har jobbet i natt, så de har lagt seg nå, sier Røros-lensmann Ulf Vintervoll til Adresseavisen klokken 07.

Han sier at Spesialenheten ikke har snakket med tjenestemennene ennå.

- Jeg vet ikke hvordan Spesialenheten vil legge opp sitt arbeid, men de som var på jobb i natt er tilgjengelige.