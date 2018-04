Avsluttet søk i Gaula

Saken oppdateres.

Like etter klokka 13.00 lørdag meldte politiet i Trøndelag på Twitter at de hadde startet et søk i elva Gaula med dykkere, samtidig som de også var igang med et strandsøk.

Dette ut i fra vitneopplysninger om mulig person i elva.

- Søket pågår i Støren, sa Bernt Tiller, operasjonsleder i politet.

- Det var en person som kjørte bil langs elva tidligere idag da han fikk se en mannsperson i elva. Han snudde raskt og kjørte tilbake, men da så han ikke denne personen lenger, opplyste Tiller.

Ut i fra disse opplysningene startet politiet et søk.

Klokka 14.15 opplyser politiet på Twitter at søket er avsluttet. Dette gjelder ifølge twittermeldingen både fra luft, med båt, langs elvekanten, med dykkere og med politihund.

Det ble ikke gjort noen funn.