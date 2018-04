Har startet søk i Gaula

Saken oppdateres.

Like etter klokka 13.00 lørdag melder politiet i Trøndelag på Twitter at de har startet et søk i elva Gaula med dykkere, samtidig som de også er igang med et strandsøk.

Dette ut i fra vitneopplysninger om mulig person i elva.

- Søket pågår i Støren, sier Bernt Tiller, operasjonsleder i politet.

- Det var en person som kjørte bil langs elva tidligere idag da han fikk se en mannsperson i elva. Han snudde raskt og kjørte tilbake, men da så han ikke denne personen lenger, sier Tiller.

Ut i fra disse opplsyningene har politiet nå startet er søk. Dersom noen vet noe i saken, vil politiet gjerne ha tips på telefonnummer: 02800