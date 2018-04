Lufthavnsjefen plukket søppel langs innfartsveien til lufthavna

Sekstiåtterne er en oppblåst og selvhøytidelig gjeng. Men de har også gjort Norge til et bedre land.

Nå oppfordrer Avinor Røros lufthavn andre bedrifter til å gjøre det samme.

- Vi tok en runde fredag kveld og ryddet søppel langs innfartsveien til lufthavna. Det er en strekning på rundt 500 meter, sier Rognes, som er lufthavnsjef ved Røros lufthavn og sjefflygeleder ved Røros TWR/APP.

Selv om strekningen ikke er så lang så var det mye søppel å plukke.

- Det er mye rart som kommer frem nå når snøen er borte fra veikantene. De aller fleste røykere, snusere og hundeeiere er veldig flinke til å rydde etter seg, men det finnes helt klart et forbedringspotensial. En liten runde med svartsekken gjør susen for et triveligere lokalmiljø, sier Rognes.

Rognes liker naturen best når det er ryddig, og han er også opptatt av miljøproblematikken.

- I det siste har det vært stort fokus på plast i naturen, og at denne ikke har noe der å gjøre. Det er bra at dette tas på alvor, sier Rognes som håper flere gjør som han, og tar med seg svartsekken ut på en runde i nærområdet sitt.