Varsler forsinkede og innstilte tog etter strømbrudd

Saken oppdateres.

Problemer med strømtilførselen gjør at det er stans i togtrafikken ved Skansen stasjon.

NSB varsler på sine sider at reisende må regne med forsinkelser og innstillinger.

- Vi organiserer taxi, legger NSB til i meldingen.

Lokal- og regiontog rammet

Ifølge Bane Nor er det i første omgang lokaltog fra Trondheim til Støren og regiontog på vei fra Oslo til Trondheim som vil bli berørt.

Adresseavisen har mottatt bilder fra en tipser som viser at strømledningen henger løst foran et tog som har stanset like ved perrongen på Skansen stasjon.

