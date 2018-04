Fem ungdommer i slagsmål i Klæbu

Saken oppdateres.

- Det har vært et slagsmål på Brøttem med flere involverte, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

På Twitter skriver politiet at melderen kom over en skadet person i en åker, som sa at han var blitt slått og sparket av fire andre.

De andre ungdommene ble funnet ikke langt fra stedet. Ingen av de involverte er alvorlig skadet.

- Uenigheten har oppstått i forbindelse med en etterfest. Alle ble hentet av foreldre, og det blir opprettet sak i etterkant, sier Tiller.

Ungdommene er i alderen 17 år til i starten av 20-årene.