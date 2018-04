Politiet i Dubai vil ikke si noe om fengslede trøndere

To fant veien hjem, men gamlemor ble ikke med

Saken oppdateres.

Årsaken til fengslingen av de to kvinnene i 20-årene er fortsatt ikke kjent.

- Av sikkerhetsgrunner kan vi ikke kommentere dette via epost. Du kan stille spørsmålene ved å møte opp hos politiet her, eller ved å kontakte det norske konsulatet i Dubai, skriver politiet i Dubai i en epost til Adresseavisen.

En forespørsel til politiet om telefonintervju har ikke blitt besvart. Til NRK uttalte ambassadør Jens Eikaas på lørdag at en av de ansatte ved ambassaden i Abu Dhabi har møtt kvinnene i fengselet. Adresseavisen har ikke kommet i kontakt med ambassaden eller konsulatet i Dubai søndag.

Razzia

Etter det Adresseavisen forstår, ble de to kvinnene pågrepet i en leilighet, sammen med en gruppe andre mennesker. Hvor mange andre som var i leiligheten, er uklart.

Adresseavisen kjenner til at én av kvinnene skal ha ringt til en pårørende idet pågripelsen skjedde og sagt at nå blir vi tatt av politiet.

- Utenrikstjenesten er kjent med at to norske borgere er fengslet i De forente arabiske emirater, og gir konsulær bistand i samsvar med fast praksis for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, uttalte Utenriksdepartementets pressevakt Guri Solberg lørdag.

I følge NRK har også familien til kvinnene engasjert advokater.

- Vi er fortvilet

Adresseavisen har ikke lyktes i å få et intervju med familiene til de to kvinnene.

- Vi er fortvilet fordi hverken vi eller kvinnene vet hva som skjer videre. Kommunikasjonen mellom politiet og kvinnene er også veldig vanskelig. De blir intervjuet på dårlig engelsk og blir bedt om å signere på papirer med arabisk tekst, uten å kjenne det faktiske innholdet. De vil nok bli sittende i ytterligere 14 dager før vi vet noe mer, uttalte faren til den ene kvinnen til VG lørdag.

