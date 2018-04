Bil av veien på E6

Brit Synnøve våknet av at hunden bjeffet. Like etterpå så hun en fremmed skrape is av ruta på bilen hennes

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter om en bil som har kjørt av vegen på E6. To personer er i bilen. Nødetatene er på stedet.

- Patruljen på stedet melder om at det var to i bilen og de klager over smerte i nakke. Bilen har kjørt i rekkverket ved broen som går over Gaula inn til sentrum på Støren, opplyser operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Politiet er ferdig på stedet. Ingen alvorlig personskade. Personer i bilen kjørt til legevakt for en videre sjekk skriver politiet.

Trafikken går som normalt ved stedet.