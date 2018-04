To menn mistenkt etter voldshendelse i Steinkjer

Alle de involverte er i tjueårene, skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

Meldingen kom like etter klokken 23.30 mandag.

De to mistenkte er tatt med til politistasjonen i Steinkjer og en patrulje undersøker saken videre.

#Steinkjer. To gutter i 20-årene er tatt inn til politistasjonen på Steinkjer, mistenkt for voldshendelse i sentrum. En gutt i samme aldersgruppe er på legevakta etter at han skal ha blitt slått og sparket. Patrulje undersøker forholdet.