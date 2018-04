Veien fra Verdal til Sverige stengt

Saken oppdateres.

Fylkesvei 72 mellom Verdal og Sverige er stengt etter at det gikk et mindre ras søndag kveld.

Statens vegvesen opplyser at det er faren for et nytt ras som er årsak til at veien er stengt.

Det skal gjøres en ny vurdering av situasjonen klokken 12.00 mandag.

Anbefalt omkjøring til Sverige er via E6 og E14, altså forbi Storlien.