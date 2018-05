Giske: - Trøndere reiser seg etter nederlag

Saken oppdateres.

Trond Giske rakk akkurat demonstrasjonstoget i Verdal. Han kom rett fra Ila i Trondheim og gikk fremst under parolen «Trygt arbeidsliv for alle».

Både Arbeiderpartiet og SV har sendt to av sine mest markante politikere til industrikommunen for å holde tale 1. mai. Og med en barnehagestreik i nabokommunen Inderøy, hvor man kjemper om en tariffavtale, var det nok å ta tak i.

- Det er trivelig å komme til Verdal, som er en solid Arbeiderparti-bastion, sa Giske etter ankomsten ved 12.30-tiden.

Dagens paroler i demonstrasjonstoget var Hele stillinger og fast ansettelse, Tariffavtale – en trygghet i arbeidslivet, Bevar Fættaskogen – bygg ut Ørin Nord, Ja til arbeid kysten rundt – Ja til konsekvensutredning, Forsvar arbeidsmiljøloven, NEI til rasering og Nei til søndagsåpne butikker.

Under talen i Verdal kom Giske inn på stortingsvalget.

– Vi tapte et valg i fjor som vi ikke skulle tape. Vi hadde kanskje, som Brann ofte gjør, innkassert seieren litt for tidlig i sesongen, sa Giske i sin tale i industrikommunen Verdal nord i Trøndelag.

– Sosialdemokratier i hele Europa sliter. Det er ingen selvfølge at arbeiderbevegelsen skal styre igjen. Men vi trøndere vet at det går an å komme tilbake etter nederlag og reise seg etter at vi har falt, sa han.

Giske viste til at trønderske sportsprofiler som Marit Bjørgen, Frode Estil og Oddvar Brå har klart nettopp det.

– Ingen er bedre på det enn oss trøndere. Da skal vi ikke lytte til dem som sier vi skal svartmale. Det er drømmen om forandring, optimismen, som forener oss, understreket stortingspolitikeren.

Comeback

Trond Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet 7. januar som følge av flere varsler mot ham. Varslene var knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel. Både partifeller og kommentatorer har reagert på Giskes tilbakekomst i rampelyset, blant annet i en NRK-debatt nylig.

Giske gjorde et slags politisk comeback da han talte på stiftelsesmøtet til Orkland Ap 10. februar. Han sitter nå i familie- og kulturkomiteen på Stortinget og er blitt Aps mediepolitiske talsperson.

Giske fikk etter tirsdagens tale i Verdal flere spørsmål om sin egen posisjon og comeback på den politiske scenen.

– Denne dagen bør for meg og alle andre handle om det politiske innholdet. Jeg har feiret 1. mai i 35 år og holdt taler og appeller i 30 av dem. Det gjør jeg også i år og snakker om de visjonene mitt parti og jeg har for det norske samfunnet, sa han til TV 2.

Varme og solidaritet

På direkte spørsmål om hvordan han har hatt det personlig etter vrakingen som sentralstyremedlem og nestleder, svarte han:

– Jeg har ikke så mye kommentarer til det i dag. I dag handler det ikke om oss som er politikere.

TV 2 stilte også Giske flere spørsmål om hvordan han opplever den tillitserklæringen det er å bli invitert til Verdal for å holde tale.

– Jeg tror at Ap og arbeiderbevegelsen er på sitt sterkeste når vi har et sterkt samhold, et mangfoldig lag som står sammen, sa Ap-politikeren, før han samtidig la til:

– Jeg opplever en veldig varme og solidaritet fra veldig mange. Det setter jeg stor pris på. Folk jeg har jobbet sammen med i mange tiår.