Menn i arrest etter slåssing og dårlig oppførsel

Saken oppdateres.

Klokken 23.34. Politiet hadde ryddet et område på Grilstad Marina for ungdom i festmodus. Ifølge politiets twittermelding var anslagsvis 200 ungdommer på stedet, deriblant mindreårige som var beruset.

Klokken 23.37. To menn i 20-årene ble tatt med inn til politistasjonen på Steinkjer mistenkt for en voldshendelse i sentrum.

Klokken 00.44. Melding om en mann i cowboyhatt som gikk i veien ved Kolvereid i Nærøy.

Klokken 00.48. En gutt i tenårene ble innbragt til arresten fra Kristiansten festning. Gutten skal ifølge politiets twittermelding ha vært beruset, kranglet med politiet og nektet å legitimere seg.

Klokken 02.57. En mann i 30-årene ble kjørt i arrest etter skadeverk iforbindelse med en fest i Selbu. Politiet beskriver mannen som beruset og lite samarbeidsvillig.

Klokken 03.00. Politiet skrev at tiden var kommet «for å henge ved hurtigmatkjedene i Midtbyen». Flere meldinger om utrivelige, fulle folk som ikke kan oppføre seg, ifølge twittermeldingen.

Klokken 03.04. To menn i 20-årene ble pålagt å forlate sentrum for resten av natta etter slåssing i Carl Johans gate.

Klokken 03.22. To menn må overnatte i arresten og blir anmeldt for ordensforstyrrelser i Trondheim. «Premieres for slåssing og generelt dårlig oppførsel utenfor et av spisestedene i sentrum», ifølge politiets twittermelding.

Klokken 3.41. Mann i 20-årene i Trondheim endte i arresten. Mannen skal tidligere på natta ha fått mulighet til å forlate byen for egen maskin, uten å benytte sjansen. Han blir anmeldt for å ikke følge politiets pålegg.

Klokken 5.30. Politiet meldte om at en bil hadde kjørt av veien på Hitra tidligere på natta. Det var ingen alvorlig personskade, men bilfører blir anmeldt for promillekjøring, og mister førerkortet.

Klokken 6.26. Politiet meldte om klager på støy fra Festningsområdet:

- Nå skyldes støyen kommunens folk som rydder i griseriet fra nattens festligheter. Jeg tror vi skal la dem fortsette..., skriver politiet.

#Trondheim. Kristiansten Festning. Etter ei natt med mange klager på støy og forstyrret nattesøvn har vi nå mottatt klage på støy fra festningsområdet. Nå skyldes støyen kommunens folk som rydder i griseriet fra nattens festligheter. Jeg tror vi skal la dem fortsette... — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) May 1, 2018

