Tarzan fant flere hundre gram narkotika under luftetur i Trondheim

Anmeldes for bæring av kniv og besittelse narkotika

Her skyter de med maskingevær mot ismassene

Saken oppdateres.

Klokken 2.06 meldte politiet at to menn var stanset i en bil i Ilaområdet, og at det ble funnet mindre mengder narkotika på passasjeren. Mennene hadde ikke førerkort, og ble begge pågrepet.

Klokken 2.47 meldte politiet at en mann i 50-årene ble kontrollert på Lade, og at han anmeldes for bæring av kniv og besittelse av litt narkotika.

