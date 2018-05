- Jeg vil gjerne komme med en oppriktig beklagelse overfor Liv Signe Navarsete

Saken oppdateres.

Nå håper han partiet er i stand til å legge «den ulykksalige» saken bak seg.

Etter det Adresseavisen erfarer, blir saken behandlet i sentralstyremøte fredag.

Etter at politiet henla saken som omhandler sexmeldingen som ble sendt til Liv Signe Navarsete, gikk Ola Borten Moe ut på sin egen Facebook-side. Der gjentar han at han har bidratt med alt han vet.

- Da forstår jeg at politiet ikke går videre med meldingssaken i Sp. Det har vært krevende uker for partiet, Liv Signe Navarsete og alle som var med på turen. På vegne av alle som var på tur, (eksklusive den som sendte meldingen, vedkommende skylder en egen beklagelse til Liv Signe Navarsete og andre) vil jeg gjerne komme med en oppriktig beklagelse ovenfor Liv Signe Navarsete, skriver Borten Moe.

I forrige uke trakk Borten Moe seg midlertidig som nestleder.

- Har bidratt med det jeg vet og tror

Han understreker at ingen skal få en slik melding, og at det ikke var en kollektiv handling.

- For egen del har jeg ingenting med meldingen å gjøre, det var ikke en kollektiv handling og det er ingen som dekker over for andre. Jeg har tvert imot bidratt med det jeg vet og tror til generalsekretær Knut M. Olsen. Alle spekulasjoner, beskyldninger og antakelser om noe annet har gitt ikke bare meg og de andre som var på tur, men også våre familier, en tung tid. Jeg håper vi sammen skal være i stand til å legge denne ulykksalige saken bak oss og få fokuset over på Senterpartiets politikk.

