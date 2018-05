Ber ungdom forlate Marinen etter vold

Her får Mads Reginiussen «halve Lerkendal» til å klappe for bortelaget

Saken oppdateres.

Anslagsvis har det vært 150 personer på Marinen lørdag kveld, både russ, mindreårige og annen ungdom. Lørdag kveld ble det først meldt om at en ung mann var utsatt for vold.

- Han har fått juling, men skal ikke være alvorlig skadet. Han er kjørt til legevakt av helsepersonell, sier Ole Petter Hollingen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Klokken 23.30 meldte politiet om at det var et nytt slagsmål der. Politiet fikk raskt kontroll på en mistenkt mann i starten av 20-årene. En mann i samme alder ble sendt til legevakt for sjekk.

Like før midnatt forsøker politiet å få folk vekk fra området.

- Det har vært mye uro der nede, så vi ønsker å flytte på folk. Vi oppfordrer nå folk til å forlate stedet, sier operasjonsleder Øystein Sagen.

Marinen har tidligere år vært stengt på festkvelder i mai.