Setter fart på E6-utbyggingen

Prosjektet Kvål – Melhus sentrum er ett av fire prosjekter på strekningen E6 Ulsberg – Melhus. Nå prioriteres den syv kilometer lange delstrekningen for snarlig utbygging, utfra en vurdering hvor modenhet og kostnadsoptimalisering er lagt til grunn, skriver Nye Veier i en pressemelding.

Så sent som i desember i 2017 ble strekningen nedprioritert.

- Dette er også en naturlig videreføring av pågående utbygging av ny vei sør for Trondheim, i regi av Statens vegvesen. Dette blir første prosjekt under utbygging i Nye Veiers omfattende E6-portefølje sør for Trondheim, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

Konkurransegrunnlaget for Kvål – Melhus S blir etter planen utlyst til sommeren, og med en mulig byggestart høsten 2019.

Fornøyd ordfører

Lavere kostnader på prosjekter som allerede er i gang, gir rom for å igangsette flere prosjekter tidligere enn planlagt, og dermed øke produksjonen.

- Etter en helhetsvurdering av samfunnsøkonomi, prosjektenes modenhet og vår likviditetssituasjon har vi nå mulighet til å levere mer trafikksikker vei raskere til brukeren, forklarer administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Ordfører i Melhus, Gunnar Krogstad, er naturlig nok godt fornøyd med avgjørelsen.

- Jeg må skryte av Nye Veier, som viser handlekraft og prioriterer dette allerede nå. Vi var i utgangspunktet forespeilet at denne avgjørelsen kunne komme først i desember. Det er en såpass viktig strekning, at de ønsker å prioritere den. Men jeg legger merke til at Nye Veier nå har skjøvet byggestart fra sommer til høst 2019.

- En stor jobb å gjøre

For å få strekningen prioritert, måtte Melhus kommune gå med på å kutte den planlagte kryssløsningen ved Ler. Det ble vedtatt med knapp margin i kommunestyret.

- Det er tegnet inn en kryssløsning ved Kvål. Der bør det bli av- og påkjøringsramper både for nordgående- og sørgående trafikk, sier Krogstad.

Det pågår arbeid med reguleringsplan for strekningen i regi av Melhus kommune og Nye Veier. Reguleringsplanen har vært ute på førstegangs behandling, og Krogstad sier at saken skal opp til andregangs behandling før sommeren.

- Det har kommet inn en god del høringer, og i reguleringsarbeid er det mange meninger. Noen blir berørt, og vi må prøve å finne akseptable løsninger. Det er en stor jobb å gjøre før vi er i mål, sier Krogstad.