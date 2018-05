Stort jord- og steinras stenger E6 ved Driva

«Det er noen som vises best når de ikke er der, og Bjørn gjorde en jobb som ikke alltid var veldig synlig»

Jeg er overrasket over hvor mye tro jeg finner hos mine konfirmanter

Grønt lys for prøveprosjekt miljøgate: Arnstein gleder seg til å åpne uteservering på fortauet i Olav Tryggvasons gate i juli

Nils Arnes rørende avskjed: «Det blir ikke lett for meg, dette»

- Å komme til Kolstad er mer som å komme til paradis. sa Støre. Jeg er ikke sikker på at jeg kjøper den

Kontrasten er stor: Trenerne innrømmer at de har hver sin utfordring før cupbataljen

I Oppdal er sløydsalen i hjertet av skolen - det har disse fire lærerne sørget for

Kontrasten er stor: Trenerne innrømmer at de har hver sin utfordring før cupbataljen

Tre skal bli et viktig element i nytt regjeringskvartal

Saken oppdateres.

Trafikanter på E6 sør for Driva har meldt om et stort jord- og steinras som stenger E6.

- Melder opplyser om at det er mellom 20 og 30 meter bredt og at massene er 1-2 meter dype, sier operasjonsleder ved politiet i Trøndelag, Arnt Harald Aaslund.

Raset dekker hele veibanen.

- Melder forteller at det ikke er bebyggelse på stedet. Det varsles også om at trafikken er stanset 2 - 300 meter før raset og at ingen biler kommer forbi, sier Aaslund.

Politiet twitret kl 15.55 om et jord- og steinras som skal ha gått over E6 i Drivdalen rett sør for Driva stasjon.

Vegtrafikksentralen har sendt ut entreprenør for å få oversikt over raset, men de har fått beskjed om å ikke gjøre noe med det enda.

- Vi har kalt ut geolog og det vil ikke skje noe på stedet før geologen har vurdert området, sier trafikkoperatør Henrik Holmstad hos Vegtrafikksentralen.

Omkjøring er anbefalt på rv 3 om Østerdalen eller på fv 27 om Folldal.

- Jeg kan med sikkerhet si at det vil ta lang tid før veien åpner. Det kan ta hele kvelden, sier Holmstad.

Det er en relativt lang omkjøring forbi raset, avhengig av hvor du skal og hvor langt du har kommet.