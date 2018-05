Campingvogn smadret i ulykke på E6

Fortsatt alvorlig for to brødre som ble reddet opp av Nidelva

Saken oppdateres.

- Trafikkuhell på E6 Skatval. Trolig ikke personskade, men det er trafikale utfordringer på stedet. Det er mulig å passere, men regn med kø, meldte politiet på Twitter klokken 12.40.

Kollisjonen skjedde ved avkjøringen til fylkesvei 6812.

To biler var involvert i uhellet. En bil med campingvogn, og en bil med hestehenger.

- Det gikk bra både med folk og dyr med tanke på skader. Det er mistanke om brudd på vikeplikten da et kjøretøy skulle svinge av på E6. Politiet er på stedet og foretar avhør. Klokken 13.09 ble det meldt om at begge kjørefelt var åpne for trafikk, sier operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt Ole Petter Hollingen klokken 13.15.