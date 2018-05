Flom ved fylkesvei 30 i Røros

Fortsatt alvorlig for to brødre som ble reddet opp av Nidelva

Saken oppdateres.

Det er redusert framkommelighet på fylkesvei 30 i Røros grunnet flom, melder Vegtrafikksentralen i Midt-Norge.

Nærmere bestemt gjelder dette ved fylkesgrensa til Hedmark.

- En vogntogsjåfør ringte og fortalte at vann flommet over veien. Det er trafikkfarlig, for det er etter en sving. Det skaper problemer for trafikken i nordgående retnig, sier Pål Haugbro ved Vegtrafikksentralen i Midt-Norge.

Vegtrafikksentralen har varslet entreprenøren, som er på vei.

- Men det kan ta noe tid, sier Haugbro.

- Blir det aktuelt å stenge veien?

- Det er vanskelig å si nå, vi må vurdere når entreprenøren har vært der, sier Haugbro.