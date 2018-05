Én av fire som søkte fikk storviltjakt hos Statskog

Her bor folk fra 128 land - overvåket og fredelig

Saken oppdateres.

«Selv om det handler om landets mest attraktive jaktterreng, skyter ikke prisen i været. Nå har landets største tilbyder av jakt trukket ut heldige jegere. En av fire søkere har fått jaktmarker hos Statskog», skriver Statskog i en pressemelding.

Over 3000 søkte

I april kunne jegere i hele landet søke Statskog om å få jakte på noen av landets mest attraktive områder. Nå har Statskog avklart hvem som så langt har trukket det lengste strået.

Trekning av elg- og hjortejakt Trøndelag: Fullstendig oversikt her. Elgjakt Dovrefjell Nord på Dovre: Jaktlag: Einar M. Dyste

Elgjakt i Meldal øst: Jaktlag: Vidar Antonsen

Elgjakt i Solum-Daltjønna i Bangdalen: Jaktlag: Magnar Alte

Elgjakt i Bogn Søndre Bangdalen: Jaktlag: Geir Inderdal

Elgjakt i Bogn Søndre Bangdalen: Jaktlag: Stian Aune

Elgjakt i Ørsundli i Bogn friluftsområde: Jaktlag: Mattias Berglund

Elgjakt i Ørsundli i Bogn friluftsområde: Jaktlag: Rauno Salminen

Elgjakt i Ørsundli i Bogn friluftsområde: Jaktlag: Kai Fjeldvang

Elgjakt i Lingen og Skatlandstrand: Jaktlag: Knut Arne Grundt

Elgjakt i Lindsetmoen: Jaktlag: Harald Thrones

Elgjakt i Røros Vestre: Jaktlag: Jens Gunnar Ørka

Elgjakt i Lingen og Skatlandstrand: Jaktlag: Stian Kvåle

Elgjakt i Vassbygda: Jaktlag: Bjørn Øyangen

Elgjakt i Mugga Svartvika på Røros: Sveinar Martin Sund

Elgjakt i Mugga Svartvika på Røros: Jaktlag: Steinar Ynnesdal

Elgjakt i Bogn Søndre Bangdalen: Jaktlag: Kjell Ivar How

Elgjakt i Røros Vestre: Jaktlag: Lars Magnus Krogh

800 jegere fordelt på 170 jaktlag er trukket ut. Det betyr også at rundt 2500 andre jegere kan være en smule skuffet. Men en del takker nei til tilbudet de får i disse dager, og da kan det likevel by seg muligheter. Alle som trekkes ut får beskjed.

- Rettferdig trekning

– Naturlig nok stilles det spørsmål om trekningen, men vi kan forsikre at den går rett og rettferdig for seg, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Interessen for jakt er langt større enn tilbudet. Dermed kunne Statskog tatt langt høyere priser for attraktivt jaktterreng.

– Vi har mange store og fine terreng med mye elg. Hadde vi lagt de ut på anbud, ville prisene blitt helt annerledes. Men det gjør vi altså ikke. Vi skal gjøre jakt tilgjengelig for allmennheten, og da skal ikke prisen være ekskluderende, sier Breisjøberget.

Storviltjakta starter i september.

