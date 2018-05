Fire kamper uten seier for Solskjær: Bunnlaget Bodø/Glimt rystet Molde

Da Bruttern bestemte seg for å rendyrke 4-3-3 igjen, løsnet det mot Stabæk

Ranheims store formspiller mener det er tilfeldig at han er blitt en måltyv

Scoret, hysjet på publikum og var best på børsen mot gamleklubben

Frykter dødsfall under kontroversiell ambassadeflytting

Bonde selger ureist kjøtt og sprit for 7 mill. i året

To ansatte tatt hånd om av ambulansepersonell

Årets jakt for elg og hjort er trukket

Trafikkuhell i Vanvikan - to til legevakta

Saken oppdateres.

Like etter klokken 07.00 mandag morgen, meldte politiet at et kjøretøy sto i brann i Verdal.

Det sto like ved en garasje, men brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen.

#Verdal Brann i kjøretøy, like ved en garasje. Brannvesen er på stedet - melder om kontroll på brannen. Politi er underveis. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) 14. mai 2018

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter