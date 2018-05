Mulig storstreik i NRK før 17. mai

Verden presenteres for to historier, den palestinske og den israelske. Begge kan ikke være riktige

Verden presenteres for to historier, den palestinske og den israelske. Begge kan ikke være riktige

Saken oppdateres.

Mandag morgen møtes partene til mekling hos Riksmekleren. Streiken bryter ut om ikke Spekter oppnår enighet med LO Stat og Norsk Journalistlag (NJ). De to fagforeningene er klare til å ta ut henholdsvis 614 og 1.700 NRK-ansatte i streik.

– Medlemmene våre mener avstanden på 110.000 kroner mellom NRKs journalister og kollegene i de andre store mediehusene må reduseres, har Richard Aune, leder for NJs medlemmer i NRK, uttalt om striden med arbeidsgiveren.

Les også: Prest vil kutte kirkelige helligdager

Store konsekvenser

I tillegg til økt lønn, krever NJ lønnsmessig likebehandling av tilkallingsvikarer, samt at NRK følger opp sine ansatte og sørger for oppdatert kompetanse.

En NRK-streik vil trolig få store og umiddelbare konsekvenser. Direktesendt radio og TV, nyhetssendingene, nyhetsdekningen og strømming av innhold på nett er blant tjenestene som kommer til å bli rammet.

Streiken kan i tillegg potensielt ramme 17. mai-dekningen til NRK.

– NRK vil bli hardt rammet av en streik, derfor har vi tro på at ledelsen viser vilje til å møte våre krav om blant annet rettferdig lønn i meklingen, sa Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat tidligere denne uken.

Les også: Lars Erik vant to førstepremier i Lotto - skal feire med å ta fri på inneklemt mandag

Håper på enighet

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen håper på løsning i meklingen.

– Nå er det slik at vi er blitt enige med tre klubber i de lokale forhandlingene, og så er det to vi ikke ble enige med, sa kringkastingssjefen onsdag til Kampanje.

– Nå står vi foran en mekling, som er en del av den normale gangen i et lønnsoppgjør i Norge, og vi får håpe at vi med bistand fra meklingsmannen og de sentrale parter kan komme fram til et resultat. Det er selvsagt veldig viktig å jobbe hardt for det, tilføyde Eriksen.

På den andre siden av forhandlingsbordet, møter han arbeidstakere som går inn med samme utgangspunkt som tidligere i forhandlingene.

– Målsettingen vår står ved lag, bekrefter Richard Aune i dag overfor VG.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter