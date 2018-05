Satt fastklemt etter ulykke i Hemne

– Den største feilen folk gjør er at de stryker for sent

Saken oppdateres.

Det var politiet i Trøndelag som meldte om trafikkulykken på fylkesvei 680 i enden av Rovatnet i Hemne mandag formiddag.

Bilføreren, en mann, satt fastklemt etter ulykken.

- Nødetatene fikk ham ut og han ble kjørt til sykehus. Bilen hadde store skader i fronten etter å ha truffet noen steiner. Kjøretøyet sto i eget kjørefelt da politiet kom til stedet, sier operasjonsleder Randi Fagerholt.

Hun opplyser videre at mannen har pådratt seg lettere skader. Han befinner seg på Orkdal Sjukehus.

- Han er ennå ikke avhørt av politiet, sier operasjonslederen.

Det ene kjørefeltet var i en periode sperret som følge av ulykken, men like etter klokken 14.00 meldte politiet at nødetatene hadde avsluttet arbeidet på stedet, og at veien var åpen for vanlig ferdsel.