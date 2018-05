Her jobber Bjørgen intenst for de avgjørende VM-stemmene

Saken oppdateres.

Nødetatene er på vei, skriver politiet på Twitter.

– En person er lettere skadet. Føreren er oppe og går, men er forslått. Det var ingen andre kjøretøy involvert i ulykken. Politiet har fortsatt ikke ankommet stedet, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Ole Petter Hållingen til Namdalsavisa.

Ulykken skal ha skjedd på Fylkesveg 17 like ved Namdalseid kirke.

#Namdalseid: trafikkulykke, semitrailer har veltet på FV17 ved Namdalseid kirke. Nødetatene er på vei. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) May 14, 2018

I en twitteroppdatering skriver politiet at sjåføren opplyser at traileren fikk et hjul utenfor veikanten og veiskuldra ga etter. Veien er åpen, skriver politiet.

