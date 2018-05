Bolig totalskadd etter brann i Namsos

Forlenget varetekt for to trønderske kvinner i Dubai

Saken oppdateres.

- Det er ikke beboelig der. Boligen er totalskadd. Derfor har de som var der også fått midlertidige plasser å bo, forklarer operasjosnleder ved Trøndelag politidistrikt, Ellen Maria Brende, til Adresseavisen klokken 05.15 onsdag morgen.

To personer ble fraktet til sykehus for sjekk tirsdag kveld. Det var mor og datter. Det skal imidlertid ikke være mistanke om alvorlige skader.

Brannvesenet holder onsdag morgen fortsatt på med etterslukking på stedet, og vil nok også bli der litt utover. Foreløpig er det for varmt til å gå inn å gjøre undersøkelser.

- Krimteknikerne vil bli varslet i dag, og vil da etter hvert gjøre undersøkelser på stedet, avslutter Brende.

Kalte ut alt mannskap

Politiet i Trøndelag meldte om brannen på Twitter like etter klokken 22.35 tirsdag kveld. Da var situasjonen er uavklart, men brannvesenet var på stedet med alt tilgjengelig mannskap og slokkingen var i gang.

Torgeir Bakkland i politiet opplyste litt senere til Namdalsavisa alle i boligen skal ha kommet seg ut.

– Vi mener nå at det ikke er folk i firemannsboligen. To personer er fraktet fra stedet med ambulanse. En kvinne og ett barn. Disse skal ha pådratt seg brannskader, sier Bakkland.

Evakuerte beboere

Ifølge politiet bor det seks personer i firemannsboligen. En person skal være bortreist, mens tre andre personer tok seg ut på egen hånd, skriver Namdalsavisa.

#Namsos. Melding om brann i en 4-mannsbolig i Namsos. Brannvesenet er på stedet og bekrefter full fyr i 2. etg. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) May 15, 2018

- Brannvesenet jobber for fullt her. Det er masse røyk. Du ser det fra hele byen, sa Kjetil Langeng, Adresseavisens fotograf på stedet like før klokken 23.00.

Ifølge Langeng var det også synlige flammer fra huset, men brannvesenet fikk slokket disse med skum og vann.

Naboene rykket ut

Nabo av firemannsboligen, Karl Emil Meidal, satt hjemme og så på tv da brannen brøt ut.

– Jeg og fruen satt inn og så tv, så plutselig roper hun at det brenner. Da så vi flammen brøt ut av andre etasje, sa Meidal til Namdalsavisa.

– Da løp vi ut, og de hadde allerede begynt å evakuere. Vi så etter om det var flere igjen, så vi var ganske sikre på at folk hadde kommet seg ut. Det ble veldig dramatisk da det sto på som verst, fortalte han til Namdalsavisa.

Ba folk holde seg unna

Politiet meldte klokken 22.40 at «en kvinne og et barn blir med ambulanse etter å ha vært utsatt for brannen. Foreløpig uklar skadegrad. Brannvesenet jobber ellers med evakuering og sjekker huset for folk.»

Operasjonsleder Ann Kristin Øie ved politiets operasjonssentral i Trøndelag sa klokken like før 23.30 til Adresseavisen at det fortsatt var mye røyk i området. Hun ba derfor folk holde seg unna brannstedet.

- Vår oppfordring er at folk holder seg innendørs og stenger dører og vinduer for å holde røyken ute, sa Øie.