Forlenget varetekt for to trønderske kvinner i Dubai

Saken oppdateres.

Årsaken til fengslingen av de to kvinnene i 20-årene er fortsatt ikke kjent, opplyser faren til en den ene kvinnen.

- Vi har etterlyst hva de er mistenkt for, men det får vi foreløpig ikke svar på. Det vi vet er at de to blir varetektsfengslet i ytterligere tre uker, mens det ennå ikke foreligger noen siktelse etter dagens rettsmøte, sier faren til Adresseavisen.

Kvinnene er fortvilet

De to jentene har sagt til faren at de har vært på et utested og fått servert drinker. Plutselig stormet politiet serveringsstedet i en razzia. Syv personer, hvor av to fra Trøndelag ble innbrakt og fengslet. De har sittet i varetekt i Dubai siden 18. april.

- Vi får snakke med datteren vår fem minutter hver dag. De er fortvilet over situasjonen og over soningsforholdene. De har tatt urinprøve, men ennå ikke fått resultatet, sier faren.

LES OGSÅ: Politiet i Dubai vil ikke si noe om fengslede trøndere

De to kvinnene har felles advokat i Dubai, men de har ennå ikke fått svar på spørsmålene de har stilt rundt fengslingen.

Vil ikke kommentere

Heller ikke politiet i Dubai vil kommentere saken.

- Av sikkerhetsgrunner kan vi ikke kommentere dette via epost. Du kan stille spørsmålene ved å møte opp hos politiet her, eller ved å kontakte det norske konsulatet i Dubai, skriver politiet i Dubai i en epost til Adresseavisen.

En forespørsel til politiet om telefonintervju har ikke blitt besvart. Til NRK uttalte ambassadør Jens Eikaas på lørdag at en av de ansatte ved ambassaden i Abu Dhabi har møtt kvinnene i fengselet. Adresseavisen har ikke kommet i kontakt med ambassaden eller konsulatet i Dubai søndag.

LES MER: - Vi blir tatt av politiet

Adresseavisen kjenner til at én av kvinnene skal ha ringt til en pårørende idet pågripelsen skjedde og sagt at nå blir vi tatt av politiet.

- Utenrikstjenesten er kjent med at to norske borgere er fengslet i De forente arabiske emirater, og gir konsulær bistand i samsvar med fast praksis for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, uttalte Utenriksdepartementets pressevakt Guri Solberg lørdag.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter