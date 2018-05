Kjørte ut etter å ha møtt bred last

Nå har meteorologene endret varselet for 17. mai. Det er en endring du kommer til å rope hurra for.

Saken oppdateres.

- Melding om trafikkulykke på Berkåk. En bil har kjørt av veien, meldte politiet på Twitter klokken 12.22.

Klokken 12.54 meldte Vegtrafikksentralen at det er redusert fremkommelighet på E6 som følge av hendelsen.

- Sjåføren fikk førerkort forrige tirsdag. Han har forklart at han møtte et kjøretøy med bred last og la seg ut. Da mistet han kontroll på bilen. Det bar ut av veien og bilen havnet på siden. Mannen klatret selv ut av bilen, og er nå kjørt til legevakt for sjekk. Vi betegner det som en lettere personskade, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund ved Trøndelag politidistrikt.

Ulykken skjedde 1,5 kilometer nord for Berkåk sentrum. Noe autovern er ødelagt som følge av utkjøringen.