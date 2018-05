Nå skrur Statoil ned skiltene

Forlenget varetekt for to trønderske kvinner i Dubai

Forlenget varetekt for to trønderske kvinner i Dubai

Saken oppdateres.

Generalforsamlingen i selskapet vedtok tirsdag kveld å endre navnet fra Statoil ASA til Equinor ASA.

Offisielt tas det nye navnet i bruk onsdag morgen. Men allerede tirsdag kveld starter arbeidet med å endre skilt på flere av selskapets kontorer. Blant annet på Tangen i Stjørdal.

LES OGSÅ: Statoil må ut med 4 milliarder etter kontraktsbrudd

- Navneendringen gjenspeiler strategien til selskapet. Kan bygge videre og løfte langlysene for å videreutvikle selskapet fra et oljeselskap til et bredt energiselskap, sier plassjef for selskapet i Stjørdal, Erling Meyer til Adresseavisen.

Ikke redd for varemerket

Han snakker om å ta vare på historien og verdiene som finnes i Statoil. Samtidig har navneskiftet delvis blitt møtt med skepsis.

- Det tar tid å bli kjent med og vant til et nytt navn. Vi skal være ydmyke og ta tiden til hjelp. Vi har respekt for at det er ulike oppfatninger om det nye navnet, også internt hos oss, sier Meyer.

LES OGSÅ: Ap og Sp vil utsette Statoils navnebytte

- Er dere ikke bekymret for at det svekker selskapet, som har et så sterkt varemerke?

- Hvis du ser på selskapene rundt oss, så er det mange store selskaper som har skiftet navn. Da glemmer vi ganske fort det gamle navnet, sier plassjefen.

LES OGSÅ: Oljebransjen fenger igjen studentene

Skal bygges opp i utlandet

Han snakker om varemerkebygging og at det handler om hva selskapet står for.

- Jeg synes dette er et godt navn som peker fremover mot de neste femti årene. Vi har spisset strategien og vil gå fra norsk sokkel, der Statoil er sterkt, til internasjonalt salg og nye energiløsninger, sier han.

LES OGSÅ: Statoils resultat på 1,5 milliarder dollar – best siden 2014

Meyer forteller at hans egen erfaring er at navnet ikke er godt internasjonalt.

- Jeg har selv jobbet i Houston, oljehovedstaden. Da jeg sa hvem jeg jobbet for så visste ikke folk hvem det var. Så merkevarenavnet Statoil er først og fremst sterkt i Norge, sier han.

Vil ta litt tid

Navneskiftet har vært jobbet med i lengre tid. I mars ble navneforslaget kjent. Tirsdag kveld kom vedtaket. Nå starter arbeidet med å skifte ut logoer.

Ifølge Sverre Kojedal i Statoil byttes i første omgang logo på flere av Statoils viktigste bygninger. Resten vil skje gradvis. I løpet av sommeren vil alt fra nytt brevpapir til e-poster være på plass.