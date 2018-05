Verdier for 600 000 kroner borte etter tyveriraid

Det er et sammenhengende grusteppe, noen steder flere cm dypt, hvor den mest erfarne syklist kan miste kontroll over sykkelen

Saken oppdateres.

Hos utleiefirmaet Pon Rental AS på Tunga tok tyvene seg inn på det inngjerdede området og forsynte seg med GPS-utstyr på tre gravemaskiner og tre valser. GPS-antenner er klipt av og kabler inne i kabinene er klipt over og skjermene fjernet.

I alt anslår utleiekoordinator Veronika Holder Bjørk at utstyret, som er borte, er verdt minst 660 000 kroner.

- For oss er det snakk om store verdier. Vi kan heller ikke leie ut maskinene så lenge dette mangler, sier Bjørk.

- Tror det er ute av landet

Tyveriet fra området til utleieselskapet har etter alt å dømme skjedd natt til lørdag, men ble oppdaget først mandag.

Utleiekoordinatoren sier hun tror det kan dreie seg om et bestillingstyveri. Hun har tidligere hørt om lignende utstyr til anleggsmaskiner som har dukket opp i andre land.

- Det er ingenting annet enn dette som er rørt. Jeg tror utstyret allerede er ute av landet, sier Veronika Holder Bjørk.

Tyveri fra flere steder

De siste dagene har tyver vært på ferde på ulike anleggsområder og bedrifter i trondheimsområdet. Så langt har politiet fått melding om at det har forsvunnet utstyr fra to anleggsmaskiner på Klett, fra en maskin i Klæbu. I tillegg er to firma - et på Sveberg i Malvik og altså Pon Rental på Tunga i Trondheim - rammet.

Politiets krimteknikere har vært på åstedene og gjort kriminaltekniske undersøkelser.

- I disse maskinene er det klippet av antenner og GPS-utstyr. Det er litt uklart når tyveriene har skjedd, sier krimvaktleder Geir Langås ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Ber publikum om hjelp

Han bekrefter overfor Adresseavisen at de tror det er mobile vinningskriminelle som står bak tyveriraidet

- Operasjonssentralen sender nå ut melding til alle politidistrikt i Norge om dette, sier krimvaktlederen.

Politiet vil gjerne ha tips fra publikum etter de mange tyveriene de siste dagene.

- Vi håper folk kan være litt oppmerksomme og varsle oss om de ser noen bevege seg inne på industriområder på kveldstid når det ikke er annen aktivitet der, sier Langås.

