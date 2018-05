Kom tilfeldigvis over et stort bål i Steinkjer

Saken oppdateres.

En ambulanse kom tilfeldigvis over et større bål langs Namsosvegen i Steinkjer. Brannvesen og politi rykker ut til stedet for å sikre at bålet ikke sprer seg, skriver operasjonssentralen på Twitter.

- Det viser seg at noen har tent opp greiner og kvister, men det har kommet ut av kontroll, sier operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt.

Brannvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen og fikk slukket brannen.

- Det blir opprettet en sak. Den som tente opp bålet vil få en anmeldelse på hendelsen, sier Elvrum.

Innherred brann og redning har innført totalforbud mot bruk av åpen ild eller behandling av brannfarlige gjenstander utendørs. Det gjelder i kommunene Frosta, Levanger og Verdal med virkning fra 16. mai.

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

