Kom tilfeldigvis over et stort bål i Steinkjer

Solskjær: – Jeg har aldri sagt at vi skal ta gull i år

Ingrid har designet en festdrakt som aldri blir for trang

Husker du «oljemannen fra Tonga» som deltok i sommer- og vinter-OL? Nå beskyldes han for juks

Vil ha ni års fengsel for mor etter at datter (3) døde

Facebook har stengt over én milliard falske kontoer siste halvår

Kom tilfeldigvis over et stort bål i Steinkjer

Vil ha ni års fengsel for mor etter at datter (3) døde

Hoffet vil ikke si om brudens far deltar i det britiske prinsebryllupet

Saken oppdateres.

Det er politiet i Trøndelag som på Twitter opplyser at de onsdag ettermiddag har kommet over en trafikkulykke ved Hjellbotn i Beitstad. Det er en mopedist som har kjørt inn i et autovern, meldes det klokken 14.20.

Skadeomfanget er ukjent, men det er behov for helsepersonell, ifølge politiet