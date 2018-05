Trøndersk myntkunstner utformet portrettet til britisk prinsebryllup

Hollywood-produsentene ringer til Stian for å få filmene til å se bra ut

- Det var kjempeartig å få et slikt oppdrag, og jeg har også fått beskjed om at de er fornøyde med resultatet, sier Ingrid Austlid Rise, som er født og oppvokst i Oppdal.

- Det er 45 år siden jeg bodde i Trøndelag, men jeg føler meg fortsatt som trønder, sier hun.

Det var likevel litt frem og tilbake før Rise var fornøyd med resultatet.

Vil gi dem personlighet

- Dette er en kunde som har bestemt det meste. Det var satt opp et fotografi som skulle være utgangspunktet for motivet.

Men Rise var ikke fornøyd med det fotografiet hun fikk tildelt, og ba om å få plukke et selv.

- Det fikk jeg godkjenning på, så jeg lagde et portrett ut fra flere bilder. Det er litt spesielt å jobbe i relieff med et tredimensjonalt uttrykk. Meghan er en himla vakker jente da. Og prinsen har et vakkert og lunt smil. Jeg ville gi dem personlighet også.

Rise forteller at de godkjente utkastet med en gang, de var veldig fornøyd, sier hun til Adresseavisen.

Til NTB opplyser den norske formgiveren at hun ble kontaktet av det ledende britiske mynt- og medaljeselskapet Tower Mint etter å ha vunnet pris for et medaljeportrett av Tormod Hansen i 2015. Hun har også fått flere forespørsel fra England tidligere.

Viktig å levere

Selskapet har oppdraget med å lage den offisielle minnemynten fra lørdagens bryllup mellom britiske prins Harry og skuespillerinnen Meghan Markle.

– Det var klart at det her var viktig å levere portrett på høyt kunstnerisk nivå, og jeg var valgt til den jobben, sier Rise, som har 31 års erfaring som formgiver og myntgravør hos Den Kongelige Mynt og Det Norske Myntverket.

Tekst og motiv på framsiden av mynten, som blir distribuert av Royal Collection i Buckingham Palace sammen med en rekke andre minnegjenstander, er utformet av en britisk kunstner.