Trafikkaos på E6 i Stjørdal på grunn av feil på lysregulering

Saken oppdateres.

Det er Trøndelag politidistrikt som melder om trafikkaos på E6. Årsaken skal være feil på lysreguleringen på Voll bru, hvor det pågår veiarbeid. Det går det frem av meldingen på Twitter fra operasjonssentralen. Det var fredag ettermiddag lange køer på stedet.

Operatør Per Morten Trymer ved Vegtrafikksentralen i Midt-Norge opplyser at de fikk melding fra politiet om situasjonen i 14-tiden, og at de har varslet entreprenør om saken.

Voll bru ligger på E6 mellom Skatval og Stjørdal. Ifølge Trymer pågår det arbeid med brudekket og det er lysregulering i begge ender.