Over 50 personer isolert etter jordskred i Snillfjord

Skuffet, lei meg og lettere rystet over at kun fire av 1 100 elever på Strinda ønsket å gå i 17.-mai toget

Kokkens tips til deg med ugress i hagen: «If you can’t beat them, eat them»

Fulle trøndere som raver rundt er ikke like sjarmerende for alle

Saken oppdateres.

Det var like før midnatt at politiet fikk melding om at et skred hadde gått over fylkesvei 305 i Snillfjord.

- Vi sendte da ut en patrulje til stedet. Ingen skal har blitt tatt i skredet, og vi har klarert to nærliggende hytter der det oppholdt seg tre personer. De har blitt evakuert, forklarer operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Viola Elvrum.

Heller ingen bebyggelse har blitt skadet av skredet.

Har satt krisestab

For ikke lenge siden ble det også kjent for kommunen at et skred har gått over fylkesvei 305. De har nå satt en krisestab.

- I første omgang har vi nå forsikret oss at det ikke er noen som har medisinske behov der ute. Vi har foeløpig ikke fått noen beskjeder om at det trengs. Ellers jobber vi nå med å finne ut hvor lang tid det kan ta før veien blir åpen igjen, forteller ordfører i Snillfjord, John Lernes, til Adresseavisen.

Isolerte beboere

På vestsiden av skredet skal det ikke være muligheter for å komme seg ut på andre måter enn å bruke veien skredet har gått over. Det fører til at flere ikke har noen annen vei ut enn med båt.

- Det er mange hytter og noen campingplasser innover der, i tillegg til at det er rundt 50 fastboende, sier ordføreren.

Vegvesenet har sendt en geolog, som like før klokken 08.30 ankom stedet. De skriver at det kommer en ny oppdatering klokken 12.00.

Deponi kan ha utløst skredet

Jostein Karlsen i Statens Vegvesen opplyser til Adresseavisen på stedet at skredet har gått der vegvesenet har løsmassedeponiet sitt for bygging av nye fylkesvei 714. Deponiet ligger mellom to fjellvegger på en myr og belastningen fra løsmassene kan ha blitt for stor og utløst skredet.

- Nå skal vi forberede rydding og rigge opp med gravemaskin i hver ende av skredet. Vi venter også på geotekniker. Vi tror det har rast fra seg. Vi er i ferd med å kjøre på stein for å sikre både over- og nedsiden av veien.

Karlsen anslår skredet til rundt 50 meter i bredde. Han mener at de i best fall får vi åpnet veien i kveld, men han frykter at det kan gå utover morgendagen før veien er åpen igjen.

Tips oss! Har du opplysninger, bilde eller video? Telefon: 464 07 200 E-post: webred@adresseavisen.no

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.