Stort jordskred sperrer veien i Snillfjord

Saken oppdateres.

Det var like før midnatt at politiet fikk melding om at et skred hadde gått over fylkesvei 305 i Snillfjord.

- Vi sendte da ut en patrulje til stedet. Ingen skal har blitt tatt i skredet, og vi har klarert to nærliggende hytter der det oppholdt seg tre personer. De har blitt evakuert, forklarer operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Viola Elvrum.

Heller ingen bebyggelse har blitt skadet av skredet.

- I løpet av morgenen vil vi opprette kontakt med kommunen for å diskutere eventuelle tiltak, samt finne ut hvor mange som holder til på den ene siden av skredet, fortsetter hun.

På vestsiden av skredet skal det ikke være muligheter for å komme seg ut på andre måter enn å bruke veien skredet har gått over.

- Vi har en geolog på vei ut dit nå. vi måtte vente på at det ble litt lysere før vi kunne gå inn der, forteller trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen, Kristin Ekren.

