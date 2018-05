Vogntog mistet en kran på E6

Cirka klokka 14.30 mistet et vogntog deler av lasten sin på E6 ved Garli, som ligger mellom Berkåk og Soknedal, i Midtre Gauldal. Trafikken måtte dirigeres forbi stedet.

E6 ble helt stengt mens lasten ble berget. Like før klokken seks meldte politiet at veien var åpnet.

- Patruljen er ikke helt fremme ennå, men meldingen går på at det er en russisk lastebil som har mistet litt av lasten. Det sies at det er en del metall og muligens også en kran som er veltet, sier operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt i 15-tiden.

Det viser seg å være snakk om et estisk kjøretøy.

- Den har mistet en kran som er blitt liggende i motgående kjørefelt. Det er også blitt skader i asfalten som igjen gir stor fare for punktering for de som kommer etter, sier operasjonsleder Annlaug Oseid fra samme politidistrikt da patruljen har fått meldt tilbake til sentralen.

Forbipasserende Jan Ivar Thue mener det var på hengende håret at ingen ble alvorlig skadd.

- Kjøretøyet mistet to større gjenstander i veibanen. Jeg klarte ikke å se hva det var. Den ene gjenstanden var så stor at det ble hull i asfalten, sier han.

Hvis noen hadde blitt truffet av gjenstanden så tror Thue at det kunne gått galt.

Vegvesenet er kontaktet og politiet regner med at entreprenør blir sendt ut for å fikse kjørebanen.

Patrulje på stedet. Dirigerer trafikken forbi i et kjørefelt. Et Estisk vogntog har mistet en kran midt i et kjørefelt. Skader i veibanen, VTS varslet og tungberger er på vei.