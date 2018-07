Lette etter to barn i sjøen i Namsos

Saken oppdateres.

«To sykler, noen sko og våte sokker er funnet forlatt ved badeplassen Angelskjæret i Namsos. Politiet vil sette i gang en større leteaksjon for å prøve å lokalisere eiere av disse syklene. Det er grunn til å anta at dette er barn.», meldte politiet i Trøndelag på Twitter klokken 20.14 torsdag.

Da Adresseavisen snakket med politiet i Trøndelag klokken 20.18, fikk operasjonsleder Randi Fagerholt samtidig meldingen om at barna var lokalisert.

- De har kommet til rette og er i god behold, sier Fagerholt.

Politiet trekker tilbake redningsskøyte, luftambulanse og politistyrker som var sendt til å lete etter barna.